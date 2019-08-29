Академія сухопутних військ облаштувала для своїх курсантів спеціалізовану аудиторію

Перед початком нового навчального року у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного облаштували спеціалізовану аудиторію міжнародного гуманітарного права. Новий клас відкрили на кафедрі управління повсякденною діяльністю військ та тилового забезпечення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Академії.

У новій аудиторії навчатимуться курсанти всіх спеціальностей. Для того, аби вони могли опановувати норми міжнародного гуманітарного права, клас обладнали необхідними методичними матеріалами, технічними засобами навчання, підручниками та посібниками.

Так, для майбутніх офіцерів тут зібрали велику кількість матеріалів про сучасні збройні конфлікти, а також представили яскраві приклади порушення сторонами конфліктів норм міжнародного гуманітарного права та відповідальності за такі злочини.

Як розповів начальник кафедри управління повсякденною діяльністю військ та тилового забезпечення Вадим Дурач, у підготовці сучасного офіцера є дуже важливим здобуття практичних умінь та навичок. Він повинен уміти застосовувати норми міжнародного гуманітарного права безпосередньо в бойових умовах та під час виконання завдань миротворчих операцій.

«Зі Збройними Силами України у нас дуже високий рівень співпраці у царині міжнародного гуманітарного права. Окрім відкриття навчальних класів, ми тісно співпрацюємо з юридичним департаментом оборонного відомства, щоб навчальні семінари та курси якнайбільше охоплювали предмети з міжнародного гуманітарного права, а лекції читали люди з практичним досвідом застосування цього законодавства. Тож у нас є програма семінарів, яка викладається у Збройних Силах, ми також розробляємо відеоматеріали, тести, буклети та посібники, які використовують у навчальних цілях», – розповів делегат Міжнародного Комітету Червоного Хреста у роботі зі ЗСУ Майкл Пімбл.

На відкриття спецаудиторії в академію завітали представник Міжнародного Комітету Червоного Хреста Ігор Лимаренко, делегат Міжнародного Комітету Червоного Хреста у роботі зі ЗСУ Майкл Пімбл, начальник територіального відділу юридичного департаменту Міністерства оборони України полковник юстиції Йосип Матлай.

Фото: Академія сухопутних військ