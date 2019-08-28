П’ятеро львів’ян сплатять штрафи за самовільну заміну вікон і дверей у пам’ятках архітектури

Сьогодні, 28 серпня, адміністративна комісія при виконавчому комітеті міської ради Львова, оштрафувала п’ятьох львів’ян, які самовільно встановили пластикові вікна і двері у пам’ятках архітектури. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Адмінкомісія наклала максимальний штраф, 1700 гривень, на власників квартир у будинках на вул. Стефаника, 11 та на вул. Репіна, 3, які замінили кілька дерев’яних вікон і дверей на пластикові.

Також накладено штраф у розмірі 850 гривень на ще одного власника квартири на вул. Стефаника, 11, який замінив одне дерев’яне вікно на пластикове.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

А власнику квартири на вул. Огієнка, 6, що здійснив клаптикове фарбування фасаду, доведеться сплатити 1700 гривень штрафу.

Нагадаємо, адміністративну комісію при виконкомі Львівської міськради утворили 2 березня минулого року. Все, що потрібно знати про штрафи за пошкодження пам’яток архітектури у Львові, читатйте тут.