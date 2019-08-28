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На «Молодвіж» до Львова приїдуть Уляна Супрун, Яніна Соколова та реперка Аlyona Аlyona

Наталя Дуляба

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7-8 вересня у Львові проходитиме Молодіжний Форум, під час якого можна буде послухати лекції лідерів думок молоді, відвідати різні дискусії та обговорити бізнес-стартапи. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Під час «Молодвіжу» відбуватиметься низка активностей різного формату, серед яких: панельні дискусії за участю представників молоді, органів державної влади і місцевого самоврядування, бізнесу; лекції від лідерів думок молоді; презентація успішних історій молоді на місцевому рівні; пітчинг проектів та стартапів, присвячених соціальному підприємництву.

Так, спеціально на форум до Львова приїдуть в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун, телеведуча Яніна Соколова, співачка Аlyona Аlyona. Всі вони матимуть окремі виступи, тож всі охочі матимуть нагоду з ними поспілкуватися.

Станом на 27 серпня на захід уже зареєструвались понад 1800 людей. Як повідомили організатори, найбільше людей зареєструвалось зі Львова та Львівської області. Реєстрація на форум – за посиланням.

Всі події «Молодвіжу» проходитимуть на FestRepablic, що на вул. Старознесенській. Із повною програмою форуму можна ознайомитись тут.

Організаторами та партнерами Молодіжного форуму є: Інститут міста, Міністерство молоді та спорту України, Львівська міська рада, Львівська обласна державна адміністрація, Пласт, AISEC, Національна молодіжна рада України, Студентська рада Львова.

Нагадаємо, торік на «Молодвіж» до Львова з’їхалася активна молодь зі всієї України та більше ста експертів й молодих стартаперів.

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