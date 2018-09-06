Молодвіж. У Львові стартував Форум першої Молодіжної столиці

Сьогодні, 6 вересня, у Львові на території «FESTrepublic», що на вул. Старознесенській, розпочався Форум першої Молодіжної столиці України. На цей захід з’їхалась активна молодь зі всієї України, а також більше 100 українських експертів та молодих стартаперів. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Форум першої Молодіжної столиці, який триватиме і завтра, 7 вересня, зібрав у Львові близько 2000 учасників. Серед них – експерти, стартапери та активна молодь, які ділитимуться власним досвідом.

На офіційне відкриття форуму, крім представників влади міста й області, завітали міністр молоді та спорту України Ігор Жданов та керівник програми «USA Добре» Барі Рід.

«Тут все дуже креативно, цікаво. Саме таким має бути молодіжний форум, а не якимось сухим офіційним заходом. На такому форумі ми можемо обговорювати серйозні питання та проблеми, які потрібно вирішити на рівні влади, на рівні громади, те, що може сама молодь вирішити за допомогою держави.

Тут відбувається багато цікавих дискусій, в тому числі на дуже актуальні теми. Зокрема, щодо працевлаштування. У нас сьогодні є проблема трудової міграції, вона стосується не лише молоді, це є загальна проблема в Україні. Буде розвиватися економіка, будуть створюватись належні умови для самореалізації молоді тут, в Україні, – не буде міграції в таких масштабах. В будь-якому випадку, якщо людина закінчила тут бакалаврат, а ступінь магістра хоче здобувати за кордоном, – це треба вітати. Але водночас треба зробити все для того, щоб ця людина повернулась назад і свої знання застосовувала в Україні», – розповів Ігор Жданов.

У межах програми Форуму Молодіжної столиці України відбуватимуться різні панельні дискусії за участю молоді, представників органів державної влади, місцевого самоврядування й бізнесу, лекції від лідерів думок молоді, презентації успішних історій молоді на місцевому рівні, а також пітчинг проектів та стартапів, присвячених соціальному підприємництву.

«Я дуже радий вітати усіх вас тут, у Львові, – у першій Молодіжній столиці України. Я був на фінальному відборі, коли було оголошено першу Молодіжну столицю України. І я також обрав Львів як першу Молодіжну столицю в цьому змаганні. Я знаю, що дуже багато класних речей відбуваються серед молоді у вашому місті. Також я вітаю Львів, що він зумів перемогти у конкурсі і здобув цей статус першої Молодіжної столиці України. Це фактично дуже великий виклик, який постав перед Львовом. Сподіваюся наступного року ми будемо святкувати молодіжну столицю в одному з інших міст України. Використовуйте цей час, насолоджуйтеся ним, навчайтеся і привозьте новий досвід у свої міста», – розповів керівник програми «USA Добре» Барі Рід.

Зазначимо, у листопаді 2017 року в Україні стартував національний конкурс «Молодіжна столиця України», ініціаторами якого виступили Міністерство молоді та спорту, Український інститут міжнародної політики та Національна молодіжна рада України.

Метою конкурсу є активізація співпраці між молоддю та місцевим самоврядуванням, а також створення комфортних умов для розвитку молоді в містах України.

Молодіжною столицею України-2018 року обрали Львів. 12 березня цього року місту вручили відзнаку «Молодіжка столиця України».