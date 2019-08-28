Мерія Львова оголосила повторні торги на реконструкцію спортивного комплексу на вулиці Кастелівка

Львівська міська рада повторно оголосила відкриті торги на закупівлю робіт з реконструкції спортивного комплексу на вул. Кастелівка, 8, у зв’язку з тим, що на попередній аукціон подалась замала кількість учасників. Про це Львівському порталу повідомили у мерії Львова.

Вчора, 27 серпня, мав відбутися аукціон щодо реконструкції спортивного комплексу на вул. Кастелівка, 8, проте закупівля не була здійснена, у зв’язку із недостатньою кількістю учасників. Тому відкриті торги повторно оголошують сьогодні, 28 серпня.

Нагадаємо, раніше у мерії Львова обіцяли розпочати реконструкцію спорткомплексу на вулиці Кастелівка, 8 вже цього року.

Додамо, у 2016−2017 роках на спортивному комплексі на вул. Кастелівка, 8 ЛКП «Спортресурс» проводились роботи з облаштування вуличного баскетбольного майданчика з поліуретановим (резиновим) покриттям. Загальна вартість робіт склала — 723 476 грн. У 2019 році встановлено нові амортизаційні кільця зі сіткою вартістю 13 388 грн.

У зв’язку з прийняттям виконавчим комітетом Львівської міської ради рішення № 1204 «Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення) об’єктів, що споруджуються із залученням коштів міського бюджету м. Львова, комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії», розділ заробітної плати проектно-кошторисної документації на реконструкцію спортивного комплексу був скерований на коригування. Проектно-кошторисна документація пройшла експертизу, відтак було оголошено відкриті торги на закупівлю проведення цих робіт.

Фото: ЛМР