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Спорткомплекс на вулиці Кастелівка обіцяють почати реконструювати вже цього року

Соломія Головіна

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У липні мерія планує оголосити відкриті торги на реконструкцію спортивного комплексу на вул. Кастелівка, 8. Відповідно цьогоріч вже розпочнуться роботи над об’єктом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Вже повністю виготовлений проект, є робоча стадія проекту, проектно-кошторисна документація передана на експертизу. Плануємо до 12 липня отримати експертний звіт і оголошувати відкриті торги на реконструкцію спортивного комплексу, щоб приступати до робіт», — розповіла заступниця міського голови з гуманітарних питань Галина Слічна.

Нагадаємо, у 2016−2017 роках на спортивному комплексі по вул. Кастелівка, 8 ЛКП «Спортресурс» проводились роботи з облаштування вуличного баскетбольного майданчика з поліуретановим (резиновим) покриттям. Загальна вартість робіт склала — 723 476 грн. У 2019 році встановлено нові амортизаційні кільця зі сіткою вартістю 13 388 грн.

У зв’язку з прийняттям виконавчим комітетом Львівської міської ради рішення № 1204 «Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення) об’єктів, що споруджуються із залученням коштів міського бюджету м. Львова, комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії» розділ заробітної плати проектно-кошторисної документації був скерований на корегування.

Наразі відкоригована проектно-кошторисна документація перебуває на експертизі. До кінця липня планується оголошення відкритих торгів на реконструкцію спортивного комплексу на вул. Кастелівка, 8.

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