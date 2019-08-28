Львів’ян кличуть у Гарнізонний храм помолитися за загиблих захисників України

У четвер вранці, 29 серпня, у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, що на вул. Театральній, 11, відслужать Божественну літургію за загиблими українськими військовими. Всіх львів’ян запрошують на спільну молитву. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив настоятель Гарнізонного храму о. Степан Сус, передає Львівський портал.

О 10:00 год. у Гарнізонному храмі відбудеться богослужіння за усіх захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Львів’ян та небайдужих гостей міста запрошують на спільну молитву.

Додамо, що 29 серпня в Україні вшановують пам’ять полеглих військових у боях за Іловайськ. Саме цього дня у 2014 році українські війська виходили з іловайського оточення так званим «зеленим коридором», зазнавши найбільших втрат за весь час війни на Донбасі. У Львові завтра відбудеться низка поминальних заходів, детальніше про них читайте за посиланням.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно в Україні на загальнодержавному рівні запровадили День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Його відзначатимуть щороку 29 серпня.