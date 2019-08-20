У Львові вшанують пам’ять полеглих у боях за Іловайськ

У четвер, 29 серпня, у Львові на проспекті Свободи вшановуватимуть пам’ять полеглих за Іловайськ та усіх, хто загинув під час війни на Донбасі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облради.

З 10:00 до 20:00 год. на проспекті Свободи перед пам’ятником Т. Шевченку триватиме документальна фотовиставка чотирьох фотографів: Саші Глядєлова, Макса Дондюка, Макса Левіна та Маркіяна Лисейка. Всі вони були в Іловайську, тож на виставці можна буде побачити зроблені у цьому місті світлини.

О 16:00 год. відбудеться спільна молитва. Львів’ян та гостей міста закликають прийти і згадати героїзм українських військових, вшанувати пам’ять загиблих Героїв.

Захід організовує Всеукраїнська громадська організація «Об’єднання Добровольців».

Довідково: 29 серпня – народний День пам’яті загиблих за свободу України. Саме цього дня у 2014 році українські війська виходили з іловайського оточення так званим «зеленим коридором», зазнавши найбільших втрат через віроломні дії регулярної армії Росії.

В цілому за весь період боїв за Іловайськ, із 7 серпня по 30 вересня 2014 року, за офіційними даними, загинули 366 українських військових, ще 429 було поранено, 128 потрапили у полон і 158 зникли безвісти. Натомість уцілілі учасники подій називають ще більшу кількість загиблих.