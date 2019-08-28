Концерт всесвітньо відомої скрипальки та перегляд мультфільмів під живу музику. Чим дивуватиме Органний зал у вересні?

У вересні Львівський органний зал, який знаходиться на вул. Степана Бандери, 8, запрошує містян на концерти всесвітньо відомої скрипальки Мідорі Ґото, послухати українську музику в рамках Ukrainian Live Tour та Vivienne Mort з вокальним квартетом та концерт хору «Гомін», який виконав саундтрек до серіалу «Чорнобиль» та багато інших заходів. Про усю програму на вересень Львівському порталу розповіли у пресслужбі Органного залу.

Львівський органний зал розпочинає новий концертний сезон 2019-2020 з виступу легендарної скрипальки Мідорі Ґото, яка підкорила найкращі сцени Лондона, Чикаго, Бостона, Сан-Франциско, Берліна, Відня, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, геніальної викладачки та Посланця миру ООН. Разом зі скрипалем Орестом Смовжем у супроводі Ukrainian Festival Orchestra під дириґуванням Івана Остаповича 2 вересня Мідорі розпочне всеукраїнський тур з концертами у Києві, Одесі та Чернівцях. У програмі – шедеври Людвіґа ван Бетовена, а також нові твори українських композиторів.

Ще одна подорож української музики стартує з Органного у вересні – Ukrainian Live Tour. У фокусі проекту – музика вітчизняних композиторів, яка залишається недооціненою у світі та, в першу чергу, в Україні. Щоб класичною музикою могли насолодитись якомога більше людей, Ukrainian Live за підтримки Українського культурного фонду організовує концертні події у найбільших містах країни: Львів, Тернопіль, Хмельницький, Вінниця, Житомир, Рівне, Київ, Чернігів, Харків, Запоріжжя, Дніпро, Кропивницький та Одеса. Розпочне тур концерт 15 вересня в Органному залі, де гратимуть Микола Гав’юк (скрипка), Богдана Неділько (віолончель), Дмитро Микитин (фортепіано).

25 вересня Органний зал запрошує на благодійний концерт «The Doors», кошти від допоможуть оновити вхідну браму. Це буде великий прийом в Органному залі. В кожному куточку нашого залу, а не лише на сцені, цього вечора звучатиме музика. Ми відкриємо всі таємниці Органного. Проведемо екскурсію всередині, розкажемо, як влаштовано орган, відкриємо фрески Яна Генріка Розена, які майстри-реставратори рятують від півстолітнього забуття.

20 вересня Органний зал прийматиме колектив, який виконав саундтрек до культового серіалу HBO 2019 року «Чорнобиль». Львівський муніципальний чоловічий хор «Гомін» – 25 молодих харизматичних хлопців-виконавців. Хор багато років продовжує українські співочі традиції, має визнання в Україні та за її межами, виконує твори із світової та української класики, шлягери та батярські пісні старого Львова. Цього разу хор виступить з програмою духовної музики.

Час сімейного відпочинку та легкої музики настане 7 вересня о 21.00. На перегляд мультфільмів під живу музику запрошує піаніст Дмитро Микитин та скрипалька Олександра Мороз. На великому екрані йтимуть найсмішніші мультики про “Тома і Джеррі”, а музиканти виконають твори, що допоможуть зануритися в яскраву атмосферу безтурботного дитинства.

12 вересня запрошуємо на Романтичне тріо. У нас в гостях сопрано Наталія Дитюк, скрипаль Петро Тітяєв, віолончеліст Ярослав Мигаль та піаністка Анастасія Бойко. 17 вересня радимо насолодитися вишуканою камерною музикою дуету скрипаля Петра Тітяєва та піаністки Анастасії Бойко Aureliano Duo.

Багатим буде вересень і на органні концерти. Їх буде 18! Хоральні прелюдії 3-го вересня виконає органістка з Дніпра Вікторія Гамазова. Нові та вже улюблені програми львів’ян готують солістки Органного залу – Надія Величко та Олена Мацелюх. Зустрічаємо осінь музикою Арво Пярта, Ріхарда Ваґнера, Ференца Ліста, Антоніо Вівальді, Каміля Сен-Санса, Олів’є Мессіана, Філіпа Ґласса і, звичайно Йоганна Себастьяна Баха. До речі, новий погляд на “батька класичної музики” презентує Надія Величко в концерті під назвою BWV (“Каталог творів Баха”). Слоган концерту “BWV – це крутіше за BMW!”

Завершуватиметься концертна програма місяця, не менш яскраво, ніж починалась. Незрівнянна Vivienne Mort у супроводі вокального квартету подарує свій голос львівському слухачеві 27 вересня.

Детальніше про кожну подію: https://gastroli.ua/en/places/235