Аваков обезголовив поліцію Львівщини

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив керівника поліції у Львівській області Валерія Середу, а також голів поліції у Житомирській, Закарпатській і Запорізькій областях, через неналежну організацію роботи поліції на місцях. Звільнення чотирьох керівників відбулося за результатами звіту голови Національної поліції України Сергія Князєва під час розширеного засіданні колегії, 23 серпня, пише УП.

Під час засідання голова Національної поліції України Сергій Князєв, повідомив пронизку недоліків у поліції. Зокрема, на те, що кожне десяте вбивство залишається нерозкритим, у деяких областях відзначається дуже високий рівень злочинів, пов’язаних з викраденням автомобілів, а керівний склад поліції вимагає і отримує хабарі.

За його словами, з початку року спіймали на хабарництві і повідомили про підозру 69 співробітникам, кожен п’ятий з яких – керівник.

Вислухавши звіт Князєва, Аваков попросив його уточнити, в яких конкретно областях робота поліції організована неналежним чином.

Глава Нацполіціі повідомив, що у нього є «істотні зауваження до керівників Львівської, Закарпатської, Запорізької та Житомирської областей» і що він «готовий прийняти кадрові рішення по цим керівникам».

Аваков після цього зазначив, що до кінця дня п’ятниці чекає відповідних подань від Князєва і кадрових пропозицій.

«Я вважаю, що повинна бути відповідальність, і ці керівники повинні знайти іншу роботу», – заявив Арсен Аваков.

Також глава МВС повідомив, що вирішили ліквідувати Департамент захисту економіки Нацполіції.

Замість нього, також підрозділів розслідування економічних злочинів в СБУ, в МВС і в податковій, створять єдину Службу фінансових розслідувань.

За словами Авакова, з цього приводу 23 серпня буде відповідна нарада в РНБО.

Міністр також запевнив, що професіонали, які працювали в цьому департаменті, будуть працювати і далі.