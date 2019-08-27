Якою буде погода у вересні в Україні?

Погода в перший місяць осені буде майже літня з приємними денними температурами і помірними опадами. Про це пише «Метеопрог».

Перший тиждень вересня обіцяє бути дуже камфорним. Максимальна температура повітря протягом дня буде в межах + 20 … + 23 ° С, а мінімальна: + 12 … + 16 ° С. Хмарність буде помірною, значні опади не очікуються.

Другий тиждень вересня не принесе істотних метеорологічних змін, і буде схожим на перший. Але опади посиляться, що, безумовно, порадує городників грибників.

Третій тиждень вересня прийде в Україну з незначним похолоданням. Максимальна температура опуститься до 15-19 градусів за Цельсієм. Мінімальна температура складе + 8 … + 11° C. Рясних грозових дощів в прогнозі немає.

Четвертий і останній тиждень вересня буде погожий. Але ртутні стовпчики знову трохи «впадуть». Денний максимум буде в межах + 15 … + 17 ° С, мінімум до + 8 … + 10 ° С. Кінець вересня буде з досить приємною температурою повітря і відсутністю інтенсивних дощів.