Самовільна рубка дубів на Дрогобиччині. Дейнека каже, що дерева лежать повалені вже 20 років

У Дрогобицькому лісгоспі минулого тижня зафіксували самовільну рубку дубів. Начальник Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства Анатолій Дейнека пояснив, що дерева були всохлими і пролежали на землі близько 20 років. Про це сьогодні, 27 серпня, йшлося під час апаратної наради у Львівській ОДА, передає кореспондент Львівського порталу.

«Минулого тижня ми зафіксували самовільну рубку: в четвер громадяни дзвонили на «гарячу лінію». Сума збитків по зрізці дубів становить 130 тис. грн», – зазначив посадовець.

Також він додав, що було зафіксовано ще декілька пнів, тому доведеться додатково дораховувати суму збитків, завданих державі.

Своєю чергою начальник Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства Анатолій Дейнека зауважив, що ці дерева були сухими і пролежали на землі 15-20 років.

«Щодо випадку незаконної рубки, яка була зафіксована минулого тижня у Дрогобичі, то доповідаю: це є неростучі дерева, вони пролежали на землі 15-20 років. Без кореня, вони всохли… Очевидно, хтось з місцевого населення забрав їх. Ці древа, мабуть, з натяжкою годяться на паливо», – сказав він під час апаратної наради у ЛОДА.

За його словами, «це тільки у нас таке пострадянське законодавство, яке не дозволяє людям піднімати ці дерева зі землі».

«Був у квітні під час обміну досвідом в Баварії. Там дозволяють місцевому населенню під наглядом лісової охорони безоплатно заготовляти сухостійні дерева. Єдина умова для них – проходження інструктажу з охорони праці, щоби не було якихось прецедентів», – зазначив Анатолій Дейнека.

Як інформує Zaxid.net, мова йде про понад пів сотні пеньків від сухих дубів у Гаївському лісництві.

«Це була самовільна рубка, просто взяли всі пні, були люди, була техніка. Звезли їх в одну купу, в низовину, для того, щоб приховати», – зазначив виданню працівник Дрогобицького лісгоспу Василь Дмитришин, який і виявив рубку.

При цьому він додав: «Бізнес полягає в тому, що вони просто-напросто забирають сухостійні дерева, не ріжуть уже сире, бо уже не раз з ним попались, вважають, що то їхнє, а насправді воно має братись на облікову відомість. Тут могла бути рубка і мала б називатись «очистка лісу від захаращення, тоді був би прихід на лісгосп, а це живі гроші».

Як повідомляв Львівський портал, на початку літа головний лісівник Львівщини Анатолій Дейнека запевняв, що у Львівській області втричі зменшилася кількість незаконних рубок.

Фото: скріншот з відео Zaxid.net