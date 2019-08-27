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Оптимісти мають більше шансів дожити до 85 років, – вчені

Соломія Головіна

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Оптимісти мають більше шансів дожити до 85 років, ніж люди з негативним настроєм. Науковці вважають, що вміння легше контролювати емоції захищає їх від стресу. Про це свідчать результати дослідження Школи медицини Бостонського університету, пише «Громадське» з посиланням на ВВС.

 

Дослідники вивчали дві групи людей, зібраних для окремих досліджень – 70 тисяч учасниць дослідження здоров’я медсестер і півтори тисячі чоловіків з подібного дослідження ветеранів. Учені оцінювали їхній рівень оптимізму та здоров’я загалом. До уваги брали також фізичні вправи, харчування і шкідливі звички.

Найоптимістичніші люди, в середньому, жили на 10-15% довше, ніж менш позитивно налаштовані. Імовірність дожити до 85 років у перших була теж вищою. Питання, чому оптимісти живуть довше, досі є предметом дискусій.

«Попередні дані, отримані з інших досліджень, дозволяють припустити, що оптимісти мають схильність мати цілі та впевненість, щоб їх досягати. Вони ефективніші у вирішенні проблем і можуть краще врівноважувати емоції під час стресових ситуацій», – розповіла доцентка кафедри психіатрії Школи медицини Бостонського університету Левіна Лі.

Ці якості науковці називають «позитивними психологічними факторами», які зберігають здоров’я з віком.

Для песимістів дослідники теж мають гарні новини. Підвищити їхній рівень оптимізму можуть уявляння майбутнього, в якому все склалося добре, або інтенсивніша когнітивно-поведінкова терапія.

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