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На Сколівщині змія вкусила жінку на власному подвір’ї

Наталя Дуляба

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В понеділок, 26 серпня, орієнтовно о 12:50 год. у лікарню госпіталізували 40-річну жінку, яку в селі Долинівка Сколівського району вкусила змія. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

Встановлено, що змія вкусила жінку у стопу просто на подвір’ї будинку. Її у стані середньої важкості доправили у лікарню.

Потерпілою виявилась 40-річна мешканка Стрия.

Зазначимо, що найпоширенішою отруйною змією на території Львівщини є гадюка звичайна. Її забарвлення є мінливим – від світло-сірого до мідно-червоного та чорного з темним ромбічним малюнком на спині.

Місцями проживання гадюки є узлісся, лісові галявини, лісосмуги, порослі чагарником яри і балки, степові схили з чагарниками. У сонячний день вона полюбляє вигріватися на стежці, на пнях. Тому зі змією можна зустрітися під час відпочинку на природі, походу в ліс, на сінокосі та навіть під час роботи на присадибній ділянці.

Львівський портал раніше писав про те, як уникнути зустрічі зі змією, а також що робити, якщо вона таки вас вкусила. Детальніше про це читайте тут.

Жертвами змій загалом на Львівщині вже стали більше 40 людей.

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