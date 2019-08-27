На Львівщині судитимуть посадовця Держаудитслужби, який погорів на хабарі у 30 тисяч гривень

На Львівщині за одержання хабара у розмірі 30 тисяч гривень судитимуть керівника одного із структурних підрозділів Західного офісу Держаудитслужби. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Встановлено, що посадовець, зловживаючи службовим становищем, організував схему вимагання та одержання від працівників бюджетних установ Західного регіону держави неправомірних вигод за сприяння у невідображенні виявлених фінансових порушень під час проведення планових контрольних заходів (аудиту).

Зловмисника викрили у січні під час отримання чергової неправомірної вигоди у сумі тридцять тисяч гривень від головного бухгалтера однієї з культурних установ Львова.

Посадовцю повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого статтею прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Вчинення цього злочину карається позбавленням волі на термін від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Також повідомлено про підозру головному бухгалтеру однієї з культурних установ за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого статтею пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. Їй загрожує позбавлення волі на термін від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна.

Обвинувальні акти щодо скеровані на розгляд суду.