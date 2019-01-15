На Львівщині правоохоронці викрили на систематичних хабарах посадовця Держаудитслужби

На Львівщині правоохоронці викрили схему систематичного одержання неправомірних вигод керівником одного із структурних підрозділів Західного офісу Держаудитслужби. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Встановлено, що посадовець, зловживаючи службовим становищем, організував схему системного вимагання та одержання від працівників бюджетних установ Західного регіону держави неправомірних вигод за сприяння у невідображенні виявлених фінансових порушень під час проведення планових контрольних заходів (аудиту).

«Зловмисника викрили під час одержання чергової неправомірної вигоди у сумі тридцять тисяч гривень від головного бухгалтера однієї з культурних установ Львова. Задокументовано неодноразове вимагання та отримання ним неправомірних вигод на загальну суму дев’яносто тисяч гривень», – повідомляють у поліції.

Проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України. Санкція статті передбачає покарання – штраф від тисячі п’ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.