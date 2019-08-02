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Мальський представив людей, яких бачить своїми заступниками

Анастасія Мельник

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Очільник Львівської облдержадміністрації Маркіян Мальский представив Громадській раді при ЛОДА кандидатів на посаду своїх заступників. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Громадської ради.

 

Зокрема, Маркіян Мальський представив громадськості резюме чотирьох можливих замів: Віктора Гальчинського, Василя Лозинського, Юрія Холода та Юрія Добоша.

(На фото зліва направо: Віктор Гальчинський, Василь Лозинський, Юрій Холод та Юрій Добош)

 

«Мені важливо почути від громадськості чи є категоричне «ні» щодо цих кандидатів», – наголосив Маркіян Мальський.

За його словами, наразі рішення по кожному з цих кандидатів не прийнято, але в Офісі Президента вже знають про них та не заперечують.

«Вони не проти цих кандидатів, але якщо, навіть, їх подамо, то вони ще повинні будуть пройти там відповідну процедуру співбесіди і не факт, що будуть моїми замами.

Загалом заступників у мене буде п’ять: є Филипів, Лозинського бачу першим замом, а Гальчинському, Холоду та Добошу запропонував самостійно обрати та поділити напрями роботи та департаменти», – розповів Маркіян Мальський.

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