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Кожен четвертий вчитель в Україні страждає від булінгу, – опитування

Вероніка Рой

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В Україні кожен четвертий вчитель країни стає жертвою булінгу, а кожен другий на роботі взаємодіє зі складними учнями. Такі результати опитування, яке провели експерти проекту Pro.Школу, передає Освіторія.

 

Загалом опитали понад 2 тисяч освітян. 96% українських вчителів потребують психологічної та юридичної підтримки. Їх непокоять складні стосунки з батьками, професійне вигорання та низькі зарплати. За даними опитування,педагоги психологічно, фізично й морально перевантажені.

«Якщо світ швидко підлаштовується під технології та зміни, школа — ні. Реформа НУШ стала першим кроком до нової освіти, до кращого діалогу вчителя з учнями. Але вона не врахувала всі інтереси вчителів», — говорить керівник проекту Юлія Пилипко.

Серед головних проблем: незрозуміла реформа, стосунки з батьками, затримка зарплати, атестації, неоплачувані заміни колег, булінг тощо.

За словами Юлії Пилипко, якщо не змінити ситуацію сьогодні, не надати вчителям підтримку, то рівень непорозуміння між дітьми та вчителями буде зростати, а значить повага до професії падатиме. Вчителі не зможуть втілити всі корисні новації реформи НУШ, а рівень освіти не зміниться, доки вчитель страждає на роботі й не може реалізувати свій потенціал та вчити дітей.

Раніше Львівський портал писав про проблему булінгу, детальніше про це читайте у нашому матеріалі «Стоп, булінг! Чи допоможуть штрафи побороти цькування у школі?».

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