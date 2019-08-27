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Голова Верховної Ради підписав Виборчий кодекс з відкритими списками

Соломія Головіна

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Голова Верховної Ради 8-го скликання Андрій Парубій підписав Виборчий кодекс з відкритими списками. Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.

 

«Голова профільного комітету Верховної ради сьогодні підписав Виборчий кодекс з відкритими списками. І це відкрило для мене шлях – підписати закон і я невідкладно підписав Виборчий кодекс. Дякую кожному народному депутату, який проголосував за Виборчий кодекс!», – написав він.

Як повідомляв Львівський портал, 11 липня Верховна Рада ухвалила у другому читанні проєкт Виборчого кодексу, що передбачає відкриті списки. Також ми детально роз’яснювали про те, що він передбачає.

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