Що передбачає новий виборчий кодекс

Новий виборчий кодекс прийнято! Україна позбулася виборчої системи, яка радше нагадувала прибутковий бізнес, аніж демократичну політику. Чергові вибори у 2024 році відбудуться вже за новим виборчим законодавством. Новий виборчий кодекс передбачає пропорційну систему з відкритими регіональними списками. Про це повідомляє народний депутат України від Львівщини Ігор Васюник.
Що змінює новий виборчий кодекс
- Партії більше не зможуть за мільйони продавати прохідні місця;
- Мажоритарники не зможуть займатися підкупом виборців;
- Зникнуть закриті списки, за якими ховалися кнопкодави та прогульники.
Якими тепер будуть вибори
- 27 регіональних округів замість понад двохсот одномандатних.
- Партії формуватимуть один загальнодержавний відкритий виборчий список. Усіх своїх кандидатів партія одразу ж розбиває на 27 регіональних списків.
- Лідери партій, як і прості кандидати змагаються за голоси виборців.
- І партія, і кандидати отримають свої порядкові номери.
- Дві графи у бюлетені: «Номер партії, за яку віддаєте свій голос» та «Номер кандидата у народні депутати з партійного списку».
- Голоси виборців вирішують, чи переміститися кандидат у депутати вверх по списку, чи опуститися вниз.
- Депутатські мандати розподілятимуть пропорційно за результатами виборів. Чим більша підтримка партії, тим більше мандатів вона отримає.
- Місця у сесійній залі займуть ті кандидати, які отримали найбільшу підтримку виборців у своєму регіоні.
- Заборонено рекламу на бордах. Також забезпечено рівний доступ усіх суб’єктів виборчого процесу до реклами на телебаченні.
- Вимоги до фінансування кандидатами виборчих кампаній приведено у відповідність до антикорупційного законодавства.
- Процедура припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії та порядок обрання нових виписана так, щоб жоден виборчий процес не зміг бути заблокованим через кадрові зміни в складі комісії.
- Функції з контролю за фінансами політичних сил чітко розмежовані між різними органами, серед яких – Національне агентство з питань протидії та запобігання корупції.
«Сьогодні ми зробили революцію у підходах до формування найважливіших органів політичної влади – парламенту, президента, органів місцевого самоврядування», – підкреслив Ігор Васюник.
Андрій Котенський