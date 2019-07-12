Що передбачає новий виборчий кодекс

Новий виборчий кодекс прийнято! Україна позбулася виборчої системи, яка радше нагадувала прибутковий бізнес, аніж демократичну політику. Чергові вибори у 2024 році відбудуться вже за новим виборчим законодавством. Новий виборчий кодекс передбачає пропорційну систему з відкритими регіональними списками. Про це повідомляє народний депутат України від Львівщини Ігор Васюник.

Що змінює новий виборчий кодекс

Партії більше не зможуть за мільйони продавати прохідні місця;

Мажоритарники не зможуть займатися підкупом виборців;

Зникнуть закриті списки, за якими ховалися кнопкодави та прогульники.

Якими тепер будуть вибори

27 регіональних округів замість понад двохсот одномандатних.

Партії формуватимуть один загальнодержавний відкритий виборчий список. Усіх своїх кандидатів партія одразу ж розбиває на 27 регіональних списків.

Лідери партій, як і прості кандидати змагаються за голоси виборців.

І партія, і кандидати отримають свої порядкові номери.

Дві графи у бюлетені: «Номер партії, за яку віддаєте свій голос» та «Номер кандидата у народні депутати з партійного списку».

Голоси виборців вирішують, чи переміститися кандидат у депутати вверх по списку, чи опуститися вниз.

Депутатські мандати розподілятимуть пропорційно за результатами виборів. Чим більша підтримка партії, тим більше мандатів вона отримає.

Місця у сесійній залі займуть ті кандидати, які отримали найбільшу підтримку виборців у своєму регіоні.

Заборонено рекламу на бордах. Також забезпечено рівний доступ усіх суб’єктів виборчого процесу до реклами на телебаченні.

Вимоги до фінансування кандидатами виборчих кампаній приведено у відповідність до антикорупційного законодавства.

Процедура припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії та порядок обрання нових виписана так, щоб жоден виборчий процес не зміг бути заблокованим через кадрові зміни в складі комісії.

Функції з контролю за фінансами політичних сил чітко розмежовані між різними органами, серед яких – Національне агентство з питань протидії та запобігання корупції.

«Сьогодні ми зробили революцію у підходах до формування найважливіших органів політичної влади – парламенту, президента, органів місцевого самоврядування», – підкреслив Ігор Васюник.