Супрун розповіла, як безпечно для здоров'я викопати картоплю

Україна входить до п’ятірки світових лідерів з вирощування картоплі. Зараз уже фактично розпочався сезон копання картоплі, тож потрібно не забувати про елементарні правила, дотримання яких унеможливить погане самопочуття після порання на городі. Про це на своїй сторінці у Facebook написала в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, повідомляє Львівський портал.

Як безпечно копати картоплю?

▪ Бережіть поперек. Копання картоплі сильно навантажує поперек і спину та розтягує підколінні зв’язки. Тому важливо навантажувати й протилежні групи м’язів, тобто прогинатися назад, розтягувати квадрицепс стегна (взятися за ступню і підтягнути ноги до сідниці). Тримайте поперек в теплі.

▪ Працюйте в рукавицях. Краще оберіть не просто трикотажні рукавиці, а спеціальні міцні рукавиці, стійкі до порізів. Це захистить не лише від бруду, а й від поранень.

▪ Якщо нахилятися важко, підстеліть щось під коліна і працюйте так. Є наколінники, рекомендовані для роботи, що потребує нахилів. В них також зручно.

▪ Оновіть щеплення від дифтерії і правця. Починаючи з 16 років, слід щодесять років робити вакцинацію від них повторно. Збудник правця живе в землі, і якщо поранитися під час копання картоплі чи моркви, можна заразитися хворобою.

▪ Пийте воду, захищайте шкіру від ультрафіолету та вмійте вчасно спинитися. Що менша у вас ділянка картоплі, то краще для вашого здоров’я. Не прагніть викопати все за вихідні перед першим вересня. Можна почати копати раніше на кілька тижнів і завершити за кілька тижнів пізніше.

Водночас Уляна Супрун розповіла, чи варто боятися кропленої картоплі: «Вбивати колорадів – корисно для картоплі, але люди традиційно бояться “хімії”. Насправді в картоплі, якщо бульби не обробили фунгіцидом, вміст інших пестицидів досить малий – засоби захисту наносять на ботвиння. Головна загроза пестицидів не для кінцевого споживача. Вони діють передусім на людину, що їх розпилює, а також можуть потрапляти в середовище і руйнувати біорізноманіття».

Під час труєння жуків, обов’язково слід побати про засоби індивідуального захисту: респіратор, закритий одяг, рукавиці. Також дуже важливо не збільшувати дозу спеціального препарату і не купуйте його на чорному ринку.

За словами Супрун, у картоплі міститься калій, магній, фосфор, а також багато клітковини, вітамінів С та В6. Втім Її відносять до крохмалистих продуктів, а не до овочів. Тому найкраще їсти бульбу саме з овочами чи додавати у салати.

«Ідеальна страва з картоплі має бути нежирна, холодна, приготована у шкірці і доповнена овочами. Жах, скажете ви. Але саме так ви стримаєтеся від переїдання і зайвих жирів, не з’їсте утворені з олії альдегіди, збережете під шкіркою вітаміни та мінерали, і переведете крохмаль у потрібну, резистентну, форму», – наголосила в.о. міністра охорони здоров’я України.

Також вона нагадала про шкоду чипсів, дерунів та смаженої картоплі, яка добре вбирає у себе шкідливі транс-жири, що утворюються під час кількаразового жарення в одній і тій же олії.

«Картоплю фрі та чипси їсти не треба. Фритюр роблять на суміші олій, і нагрівають його за високої температури по кілька разів. Це призводить до утворення транс-жирів, а вони сприяють запальним процесам та атеросклерозу. Тому якщо щодо дерунів на оливковій олії можуть бути періодичні святкові дні, то картопля фрі чи “риба з чіпсами” не мають жодних виправдань», – додала Уляна Супрун.

Фото: yabluchko.com.ua