За два місяці на Львівщині двоє дітей «підхопили» правець. Все, що потрібно знати про недугу

Лише протягом липня-серпня на Львівщині зафіксували два випадки захворювання на правець. Цю недугу підхопили діти. Львівський портал розповідає про симптоми хвороби та що робити, аби вберегтися.

Як пояснює в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун, правцем можна інфікуватися, коли спори бактерій, що викликають хворобу, потраплять у рану або поріз, через укус тварини або через порізи гострими предметами та навіть уламками деревини. Найчастіше ці бактерії живуть у ґрунті та кишковому тракті тварин.

Єдиний спосіб захистися від правця – вакцинація. Імунітет після захворювання швидко минає, і є ймовірність повторного зараження, тому вакцинація необхідна, навіть якщо ви хворіли.

За календарем профілактичних щеплень, діти від правця мають бути щеплені у 2, 4, 6, 18 місяців, 6 років та 16 років. Надалі потрібно ревакцинуватися від хвороби кожні 10 років. Бо приблизно на такий час щеплення формує імунітет до хвороби. Безоплатно вакцинуватися від правця можуть і діти, і дорослі.

У центрі громадського здоров’я МОЗ України нагадують симптоми цієї хвороби:

судомне стиснення щелеп;

м’язові спазми – часто у шлунку;

болісна напруга у всьому тілі;

проблеми з ковтанням;

«витріщання» очей;

головний біль;

лихоманка та надмірне потовиділення;

зміна артеріального тиску і прискорене серцебиття;

неконтрольоване/мимовільне скорочення мускулатури голосових зв’язок (ларингоспазм);

ламкість кісток;

утруднене дихання.

Симптоми можуть з’явитися протягом 3-21 дня після зараження. У разі появи перших симптомів слід негайно звернутися до лікаря! За відсутності медичної допомоги ймовірність смерті є надзвичайно високою. Однак навіть із медичною допомогою ризик смерті від правця досить високий – від 10% до 70% залежно від лікування, віку постраждалої людини та її загального стану здоров’я.

Правець може викликати у ускладнення у вигляді пневмонії, легеневої інфекції. Також недуга може спровокувати закупорення згустком крові гілок легеневої артерії.

Нагадаємо, у липні цього року 12-річний мешканець Львівщини підхопив правець через подряпані коліна. Ще один випадок захворюваності стався нещодавно: у Львові до лікарні потрапила 7-річна дитина.