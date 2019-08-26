Львівський композитор на сцені філармонії представив твір «Земля» із записом «голосу» планети

Напередодні Дня Незалежності України, 22 серпня, на сцені Львівської національної філармонії під час концерту «У колі друзів» відбулася прем’єра твору «Земля» львівського композитора та джазового піаніста Михайла Олійника. Композицію він виконав під звуки вібрацій планети Земля, зафіксовані і записані супутниками NASA. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Як повідомляється, концерт «У колі друзів» був ініційований колективом філармонії – Академічним інструментальним ансамблем «Високий замок». Він об’єднав твори українських композиторів різних поколінь, аранжування народних пісень, солоспіви і світову прем’єру композиції Земля», написаної спеціально для концерту в рекордно швидкий термін – всього за 2 дні.

Твір «Земля» прозвучав у виконанні автора на фортепіано, і під час його гри у залі звучав звук вібрацій планети Земля, зафіксований і записаний супутниками NASA (Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору). До цього звучання Михайло Олійник додав ще звук вулиць міста Львова, таким чином поєднавши «космічне» звучання і атмосферу нашого сьогодення. Таким чином слухачі мали змогу почути «голос» Землі і зануритися в медитацію під час концерту.

У задумі твору є ще кілька зашифрованих символів: твір тривав 365 секунд – наче цикл обертання планети, і щоб слідкувати на часом, виконавцеві довелося просто на сцені грати під налаштований секундомір. Твір є суцільною імпровізацією на фортепіано, але разом з тим, має три впізнавані мелодії – теми Землі, дня і ночі.

«Ідея твору – віднайти зв’язок зі Землею, відчути її голос, берегти її і жити в гармонії з нею. Бо час спливає з кожним обертом Землі…», – розповів про головний меседж твору автор.

Повну версію твору можна почути тут.

Довідка

Михайло Олійник – джазовий піаніст, композитор, автор музики до кіно і телебачення, музичний продюсер. Лауреат премії імені Станіслава Людкевича в галузі культури. Засновник Міжнародної музичної компанії «OLI Music».

Фото та відео: організаторів