Зеленський вручив 28 державних нагород

Президент Володимир Зеленський під час урочистих заходів з нагоди Дня Незалежності вручив державні нагороди. На Майдані Незалежності у Києві відзнаки від глави держави отримали 28 осіб, ще п’ятьох нагородили у регіонах України. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Володимир Зеленський передав орден «Золота Зірка» вдові та матері загиблого старшого солдата Андрія Волоса. Військовому присвоєно звання Герой України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Андрій Волос загинув 28 червня 2018 року, коли поблизу населеного пункту Південне Донецької області разом з товаришами по службі намагався евакуювати пораненого офіцера й сам отримав кулю снайпера.

Після цього було оголошено парадні розрахунки, у складі яких перебували нагороджувані військовослужбовці та працівники Збройних сил України, Національної гвардії, Сухопутних військ ЗСУ, Державної прикордонної служби, Сил спеціальних операцій ЗСУ, Повітряних сил ЗСУ, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Військово-Морських сил ЗСУ, Національної поліції України, Десантно-штурмових військ ЗСУ, офіцери поліції Національної академії внутрішніх справ.

Зокрема, орден Богдана Хмельницького ІІ ступеня отримав капітан резерву Володимир Ратушняк, орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня – капітан Денис Прокопенко та майор Павло Адаменко.

Орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджено старшину резерву Олега Бусеня, прапорщика Юрія Єверкіна, молодшого лейтенанта служби цивільного захисту Антона Ворона, полковника служби цивільного захисту Владислава Гусинського, старшого лейтенанта Аліма Керімова, майора поліції Олександра Дідківського, старшого лейтенанта поліції Андрія Русецького та майора Еміля Ішкулова.

Медаллю «За військову службу Україні» нагороджено полковника Сергія Оверченка, сержанта Олексія Брежнєва, молодшого сержанта Олександра Боровського, старшого матроса Сергія Кирія, молодшого сержанта Сергія Дудника, сержанта резерву Віктора Маталінця та капітана 1-го рангу Юрія Улащика. Медаллю «Захиснику Вітчизни» – старшого мічмана Романа Мещерякова, старшину Ласла Раті, старшого лейтенанта Володимира Гуцала, солдата Сергія Носика, підполковника поліції Анатолія Маляра та полковника поліції Сергія Русанівського.

Крім того, державними нагородами було урочисто відзначено працівників освіти, медицини, спортсменів та волонтерів.

Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагороджено учителя Чернівецького ліцею № 1 математичного та економічного профілів Чернівецької міської ради Паула Пшенічку. Також звання Заслужений вчитель України було присвоєно вчителеві, керівникові гуртка Чорнотицької загальноосвітньої школи Сосницької селищної ради на Чернігівщині Олександру Лисичу.

Почесне звання Заслужений лікар України присвоєно завідувачеві відділення комунального закладу «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені Мечникова» Вячеславу Гришину та завідувачеві відділення Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Андрія Новака Ігорю Келемену.

Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня нагороджено срібну призерку з вільної боротьби на других Європейських іграх Юлію Хавалджи, орденом «За заслуги» ІІ ступеня – чемпіона з греко-римської боротьби на других Європейських іграх Жана Беленюка.

Орден «За заслуги» ІІІ ступеня отримав волонтер Микола Дорохов, орден княгині Ольги ІІІ ступеня – волонтер, голова громадської організації «Материнське серце» Віра Іщенко.

Як відомо, сьогодні Україна відзначає 28-у річницю Незалежності. Замість військового параду на головній вулиці столиці відбулася офіційна «Хода гідності» за участі президента Володимира Зеленського.

Раніше ми інформували про те, що президент України Володимир Зеленський прийняв рішення, що в цьому році військовий парад до Дня незалежності України не відбудеться, а 300 млн гривень, які планувалося виділити на організацію параду, направлять на премії всім українським військовим.

Водночас у День Незалежності України відбулася ще одна хода – Марш ветеранів, неофіційний захід, ініціаторами якого виступили ветерани бойових дій на Донбасі та активісти.

Фото: сайт президента