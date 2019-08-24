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Ветерани організували на День Незалежності свій марш

Соломія Головіна

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У Києві відбувається Марш ветеранів, неофіційний захід, ініціаторами якого виступили ветерани бойових дій на Донбасі та активісти. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

 

Стартував «народний парад» об 11:30 від червоного корпусу Київського національного університету Тараса Шевченка.

Учасники йдуть вулицею Володимирською, бульваром Шевченка, а потім маршем – «коробками» – Хрещатиком до майдану Незалежності.

«Перша «коробка» – це рідні та близькі загиблих, потім – ветерани з інвалідністю, за ними будуть іти представники ветеранських організацій із різних регіонів України, а потім – військовослужбовці», – повідомляли Радіо Свобода організатори ходи. За їхніми словами, на марші очікують понад дев’ять тисяч учасників.

Завершитися марш має біля Михайлівського собору. Там відбудеться міжконфесійний молебень за загиблими.

Важливою умовою проведення «параду» для ветеранів є відсутність партійної чи іншої символіки.

Крім Києва, подібні марші також планують провести ще у п’ятьох містах – Миколаєві, Львові, Запоріжжі, Сумах та Одесі.


Як відомо, сьогодні Україна відзначає 28-у річницю Незалежності. Замість військового параду на головній вулиці столиці відбулася офіційна «Хода гідності» за участі президента Володимира Зеленського.

Раніше ми інформували про те, що президент України Володимир Зеленський прийняв рішення, що в цьому році військовий парад до Дня незалежності України не відбудеться, а 300 млн гривень, які планувалося виділити на організацію параду, направлять на премії всім українським військовим.

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