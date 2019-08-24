У США зафіксували першу смерть від куріння електронних сигарет

У США зафіксували перший випадок смерті від тяжкої респіраторної хвороби, яка була спровокована курінням електронної сигарети. Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на ВВС.

Трагедія сталася в штаті Іллінойс. За словами головного санітарного інспектора та епідеоміолога штату доктора Дженніфер Лайден, пацієнта, який помер, «госпіталізували з незрозумілою хворобою після повідомлення, що він курив електронні сигарети».

Хвороба, через яку померла людина, ще докладно не вивчена. Центри контролю та профілактики захворювань впродовж 28 липня — 20 серпня задокументували 193 «імовірні випадки» легеневих захворювань, пов’язаних із вейпінгом, у 22 штатах.

«Ми засмучені звістками про першу смерть від спалаху важкої легеневої хвороби в курців електронних сигарет або «вейпінгових» пристроїв. Трагічна смерть в Іллінойсі підтверджує серйозні ризики пов’язані з електронними цигарками», — сказав директор Центрів контролю та профілактики захворювань МОЗ США Роберт Редфілд.

Екперти Центрів кажуть, що в багатьох випадках ідеться про використання в електронних сигаретах тетрагідрокарбінолу (ТГК), який є головним психоактивним компонентом канабісу.

Відомо, що вейп-картриджі з ТГК можна придбати на «чорному ринку». У деяких штатах їх продають легально через благодійні аптеки для реалізації медичної марихуани.

Урядовці вже віддали зразки рідини, яка випаровується в е-цигарках, до лабораторії, щоб виявити які-небудь шкідливі сполуки.

Раніше Львівський портал повідомляв, що майже кожен п’ятий підліток в Україні курить електронну сигарету.

Також додамо, що у Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким передбачена заборона на продаж електронних сигарет неповнолітнім.