Як Академія сухопутних військ відзначила День прапора

Сьогодні військовослужбовці Національної академії сухопутних військ ім. П. Сагадайдачного взяли участь в урочистостях відзначення Дня Державного Прапора України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Академії сухопутних військ.

Традиційно урочисті заходи для особового складу навчального закладу розпочались на стройовому плацу вишу. Почесне право підняти Державний Прапор України та прапор Сухопутних військ Збройних Сил сьогодні було надано двом курсантам-першокурсникам — колишньому бійцю механізованої бригади, а нині вихованцю факультету ракетних військ і артилерії старшині Антону Севостьянову, а також учасниці Операції Об’єднаних сил, курсантці інституту морально-психологічного забезпечення молодшому сержанту Ганні Качур.

Згодом урочисту церемонію підняття Державного Прапора України було проведено на площі біля будівлі Львівської обласної державної адміністрації. Здійняти синьо-жовтий стяг отримали право курсанти Національної академії сухопутних військ. Після чого шану Державному прапору України та всім присутнім віддали військовослужбовці роти почесної варти військового вишу, пройшовши урочистим маршем.



На завершення урочистостей для всіх присутніх зі святковою програмою виступив оркестр Національної академії.

Фото: Академія сухопутних військ