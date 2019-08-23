Від початку 2019 року у Львові створили 157 ОСББ

У 2019 році у Львові було створено 157 об’єднань співвласників. Це у 2,5 разів більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Відтак станом на початок серпня, у місті є 1344 ОСББ у 1442 будинках.

«ОСББ — на мій погляд, найкращий варіант, яким чином можна згуртувати людей. Це дає можливість контролювати, як розподілятимуться ресурси, хто саме надаватиме ті чи інші послуги. Варто зауважити, що для ОСББ діють державна підтримка енергозбереження, міська програма енергозбереження, а також програми ремонту житлового фонду», — зауважив начальник відділу супроводу ОСББ Сергій Солтис.

У 2018 році за аналогічний період часу було створено 60 об’єднань, що більш ніж у 2,5 рази менше, аніж у 2019.

Відомо, що цьогоріч лідером за створенням ОСББ є Шевченківський район, — там утворили 43 об’єднання. Натомість, найменший показник у Галицькому районі — 12 ОСББ із початку року.

Нагадаємо, з 1 січня 2019 року усі житлові будинки повинні бути списані з балансу ЛКП. До цього часу мешканці мають визначитися, хто управлятиме їхнім будинком і надаватиме послуги з обслуговування (прибирання сходових кліток, прибирання території біля будинку, вивезення сміття, ремонт та ін.). Варіантів є кілька: створити ОСББ, взяти будинок на самообслуговування або ж укласти договір з управляючою компанією.