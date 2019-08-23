Обдарована молодь Львова може отримати премію: як податися на програму підтримки

Львів’ян закликають подавати документи на отримання премії в рамках Програми підтримки обдарованої молоді. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Також наголошується, що 10 вересня – дедлайн подачі документів для отримання премії в рамках Програми підтримки обдарованої молоді.

Премію можуть отримати талановиті діти за особисті досягнення в інтелектуальних конкурсах, турнірах, олімпіадах. Для цього потрібно подати в Центр надання адміністративних послуг такі документи:

-мотиваційний лист;

-копії паспорта/свідоцтва про народження та ідентифікаційного коду;

-копії документів, які засвідчують перемоги в інтелектуальних конкурсах, турнірах, олімпіадах;

-рекомендаційні листи (не більше 3-х листів)№

-заяву на ім’я начальника управління освіти.

Важливо: один учень або випускник може отримати премію один раз на два роки.

Детальніше про Програму підтримки обдарованої молоді на 2019 рік читайте тут.