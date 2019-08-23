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Фестиваль «Етновир» у Львові. Центром міста пройшов марш-парад усіх країн-учасників

Вероніка Рой

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Вчора, 22 серпня, у Львові стартував фольклорний фестиваль «Етновир». Відтак розпочався він із феєричного марш-параду. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Марш-парад «Етновиру» — це традиційний захід, у якому беруть участь представники всіх країн-учасників фестивалю. Цього року учасники приїхали з Латвії, Франції, Польщі, Словенії, Панами і України.

Парад пройшов центральними вулицями Львова: пл. Музейна — вул. Федорова — вул. Руська — пл. Ринок. Парад закінчився на головній сцені фестивалю, де й відбулось офіційне відкриття «Етновиру».

Нагадаємо, Міжнародний фольклорний фестиваль «Етновир» — це вражаючі виступи ансамблів, марш-паради учасників головними вулицями міста, показ народних костюмів, вечори дружби і танцювальні майстер-класи. Триватиме фестиваль до неділі, 25 серпня. Детальніше із програмою заходів можна ознайомитися тут.

Фото: Львівська міська рада

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