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Колоритні виступи, марш-паради та конкурси оркестрів: сьогодні у Львові стартує фестиваль «Етновир»

Вероніка Рой

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З 22 до 25 серпня у Львові відбуватиметься міжнародний фестиваль фольклору «Етновир». Під час фестивалю на львів’ян чекає колоритні виступи колективів з різних куточків світу, марш-паради учасників головними вулицями міста, танцювальні майстер-класи. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Відтак сьогодні відбудеться офіційне відкриття фестивалю. На площі Ринок пройде традиційний святковий марш-парад колективів-учасників з нагоди відкриття. А на площі Музейній колектив із Франції розпочне Конкурс оркестрів, що відбуватиметься впродовж усіх днів фестивалю. На конкурсі учасники продемонструють національні музичні інструменти та позмагаються у грі на них.

23 серпня фестивальна програма розпочнеться виступами колективів зі Словенії, Польщі та Латвії в рамках Конкурсу оркестрів, а о 19:00 львів’ян та гостей міста чекатимуть захопливі танці від представників Словенії, Франції, Колумбії, Панами та України на Головній сцені фестивалю на Площі Ринок.

24 серпня колективи народів світу знову вражатимуть виступами відвідувачів. Колектив з Панами продовжить Конкурс Оркестрів на площі Музейній. Після цього в межах Фестивалю буде представлено програму «Етнофешн». Протягом програми відбудеться показ мод у етностилі від учасників фестивалю та відомих дизайнерів. Завершенням фестивального дня стане урочистий Гала-концерт до Дня Незалежності, де кожен з колективів покаже свої найоригінальніші та найекзотичніші танці.

25 серпня оркестр Колумбії завершить Конкурс оркестрів своїм виступом. А вже о 19:00 до уваги відвідувачів святковий завершальний концерт учасників на площі Ринок. Традиційно всі колективи виконають старовинний український танець «Аркан».

Програма міжнародного фольклорного фестивалю «Етновир» 2019

22 серпня

Площа Музейна

18:00−18:30 — Конкурс оркестрів. Виступ оркестру Франції

19:00 — 19:30 — Конкурс оркестрів. Виступ оркестру Польщі

18:30 — марш-парад усіх країн-учасників Фестивалю центральними вулицями міста в честь відкриття Фестивалю (пл. Музейна — вул. Федорова- вул. Руська — пл. Ринок навколо Ратуші)

Площа Ринок

19:00 — урочисте відкриття Фестивалю на Головній сцені.

19:00−22:00 — концерт. Виступ учасників з Польщі, Латвії, Словенії, Франції, Колумбії, Панами та України.

23 серпня

Площа Музейна

18:00−18:30 — Конкурс оркестрів. Виступ оркестру Польщі

18:30−19:00 — Конкурс оркестрів. Виступ оркестру Латвії

19:00−19:30 — Конкурс оркестрів. Виступ оркестру Панами

Площа Ринок

19:00 -22:00 — концерт. Виступи учасників з Словенії, Франції, Колумбії, Панами та України.

24 серпня

Площа Музейна

18:00−18:30 — Конкурс оркестрів. Виступ оркестру Панами

18:30 — ЕтноФешн

19:20 — 19:50 — Конкурс оркестрів. Виступ оркестру Колумбії

Площа Ринок

19:00 -19:20 – урочисте нагородження колективів-учасників на головній сцені Фестивалю

19:20−22:00 — святковий концерт до Дня Незалежності.

25 серпня

Площа Музейна

18:00−18:30 — Конкурс оркестрів. Виступ оркестру Словенії

19:00−19:30 — Конкурс оркестрів. Виступ оркестру Франції

18:30 — марш-парад усіх країн-учасників Фестивалю центральними вулицями міста в честь закриття Фестивалю (пл. Музейна — вул. Федорова- вул. Руська — пл. Ринок навколо Ратуші)

Площа Ринок

19:00−21:50 — концерт. Виступи усіх учасників Фестивалю

21:50 — усі учасники разом виконують традиційний український танець «Аркан» на завершення Фестивалю.

*Програма не остаточна. Слідкуйте за змінами на сторінці фестивалю у соцмережах або на сайті фестивалю http://www.etnovyr.org.ua/

 

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