Завтра на Личаківському кладовищі поховають Наталію Космолінську

Завтра, 23 серпня, львів’яни прощатимуться з журналісткою та мистецтвознавицею Наталією Космолінською, яка відійшла у вічність минулого тижня після тривалої недуги. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Прощання відбудеться у п’ятницю:

10:30 — поховання на Личаківському кладовищі, поле № 52.

12:00 — служба в Катедральному соборі.

13:00 — кава у «Світі кави» біля Катедри — у місці, яке Наталія Космолінська дуже любила, і де всі охочі зможуть поділитись спогадати про жінку.

Довідка

Наталія Космолінська — критикиня та історикиня мистецтва. Навчалася в Київській академії мистецтв і архітектури, на факультеті історії і теорії образотворчого мистецтва (1988−1994). Закінчила Київський інститут культури, бібліотечний факультет (1982−1986). Редакторка мистецької сторінки Інтернет-порталу «Zbruc». У минулому — заступниця директора з виставкової роботи Львівського Палацу Мистецтв, головна редакторка журналу «Real Home» (Львів) та редакторка мистецьких програм Львівського обласного радіо.

Авторка більш ніж 800 науково-популярних радіопрограм, присвячених подіям сучасного мистецтва та екскурсам в історію мистецтва, а також понад 500 науково-популярних публікацій із сучасного мистецтва, архітектури та дизайну (журнали «Салон», «Архідея», «Об’єкт», «Декор», «Міжнародний туризм», «Welcome to Ukraine», «City Life», «Ї», «Art Ukraine»).