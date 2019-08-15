Після важкої недуги у Львові померла мистецтвознавиця та журналістка Наталія Космолінська

Після тривалої боротьби з важкою недугою 14 серпня померла журналістка, мистецтвознавиця, критикиня Наталія Космолінська. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Наталія Космолінська – критикиня та історикиня мистецтва. Навчалася у Київській академії мистецтв і архітектури, на факультеті історії і теорії образотворчого мистецтва (1988−1994). Закінчила Київський інститут культури, бібліотечний факультет (1982−1986). Редакторка мистецької сторінки Інтернет-порталу «Zbruc». В минулому – заступниця директора з виставкової роботи Львівського Палацу Мистецтв, головна редакторка журналу «Real Home» (Львів) та редакторка мистецьких програм Львівського обласного радіо.

Авторка більш ніж 800 науково-популярних радіо програм, присвячених подіям сучасного мистецтва та екскурсам в історію мистецтва та ніж 500 науково-популярних публікацій з сучасного мистецтва, архітектури та дизайну (журнали «Салон», «Архідея», «Об’єкт», «Декор», «Міжнародний туризм», «Welcome to Ukraine», «City Life», «Ї», «Art Ukraine»).

Фото: imi.org.ua