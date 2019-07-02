На Львівщині 12-річний хлопчик підхопив правець через подряпані коліна. Як вберегтися від цієї недуги?

На Львівщині 12-річний хлопчика госпіталізували до лікарні із діагнозом правець. Інфекцію дитина підхопила, коли впала та подряпала коліна. Про це на своїй сторінці у Facebook написала в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

«Нещодавно на Львівщині 12-річний хлопчик впав на вулиці та подряпав коліна. Через 20 днів після цього його госпіталізували до лікарні та діагностували правець. Дитина мала характерні для цієї хвороби симптоми — посмикування м’язів ніг. Хлопчик має легку форму правця, але досі складно спрогнозувати як хвороба прогресуватиме далі. Щеплення проти правця у дитини не було», – йдеться у повідомленні Уляни Супрун.

Відтак, в.о міністра охорони здоров’я нагадує, як не стати жертвою правця:

Правцем можна інфікуватися, коли спори бактерій, що викликають хворобу, потраплять у рану або поріз, через укус тварини або через порізи гострими предметами та уламками деревини. Найчастіше ці бактерії живуть у ґрунті та кишковому тракті тварин.

Симптоми можуть з’явитися з 3 по 21 день після зараження. Це можуть бути спазми м’язів обличчя, зокрема — стиснення щелеп, «витріщання» очей, м’язові спазми (часто в шлунку), судоми м’язів спини, болісна напруга у всьому тілі, проблеми з ковтанням, ускладнення дихання, головний біль, лихоманка та надмірне потовиділення, зміна тиску і прискорене серцебиття.

Якщо людина не отримає медичної допомоги, ймовірність смерті від правця майже стовідсоткова. Тому при появі перших симптомів хвороби потрібно негайно звернутися до лікаря. Навіть з медичною допомогою ризики смерті від правця досить високі — від 10 до 70%. Здебільшого це залежить від лікування, віку людини та її стану здоров’я.

За Календарем профілактичних щеплень, діти від правця мають бути щеплені у 2, 4, 6, 18 місяців, 6 років та 16 років. Надалі потрібно ревакцинуватися від хвороби кожні 10 років. Бо приблизно на такий час щеплення формує імунітет до хвороби. Безоплатно вакцинуватися від правця можуть і діти, і дорослі.

Якщо ж людина перехворіла на правець, їй все одно необхідно вакцинуватися. Після цієї хвороби імунітет швидко минає і є ймовірність повторного зараження.