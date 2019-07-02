ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині 12-річний хлопчик підхопив правець через подряпані коліна. Як вберегтися від цієї недуги?

Вероніка Рой

|

На Львівщині 12-річний хлопчика госпіталізували до лікарні із діагнозом правець. Інфекцію дитина підхопила, коли впала та подряпала коліна. Про це на своїй сторінці у Facebook написала в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

 

«Нещодавно на Львівщині 12-річний хлопчик впав на вулиці та подряпав коліна. Через 20 днів після цього його госпіталізували до лікарні та діагностували правець. Дитина мала характерні для цієї хвороби симптоми — посмикування м’язів ніг. Хлопчик має легку форму правця, але досі складно спрогнозувати як хвороба прогресуватиме далі. Щеплення проти правця у дитини не було», – йдеться у повідомленні Уляни Супрун.

Відтак, в.о міністра охорони здоров’я нагадує, як не стати жертвою правця:

  • Правцем можна інфікуватися, коли спори бактерій, що викликають хворобу, потраплять у рану або поріз, через укус тварини або через порізи гострими предметами та уламками деревини. Найчастіше ці бактерії живуть у ґрунті та кишковому тракті тварин.
  • Симптоми можуть з’явитися з 3 по 21 день після зараження. Це можуть бути спазми м’язів обличчя, зокрема — стиснення щелеп, «витріщання» очей, м’язові спазми (часто в шлунку), судоми м’язів спини, болісна напруга у всьому тілі, проблеми з ковтанням, ускладнення дихання, головний біль, лихоманка та надмірне потовиділення, зміна тиску і прискорене серцебиття.
  • Якщо людина не отримає медичної допомоги, ймовірність смерті від правця майже стовідсоткова. Тому при появі перших симптомів хвороби потрібно негайно звернутися до лікаря. Навіть з медичною допомогою ризики смерті від правця досить високі — від 10 до 70%. Здебільшого це залежить від лікування, віку людини та її стану здоров’я.
  • За Календарем профілактичних щеплень, діти від правця мають бути щеплені у 2, 4, 6, 18 місяців, 6 років та 16 років. Надалі потрібно ревакцинуватися від хвороби кожні 10 років. Бо приблизно на такий час щеплення формує імунітет до хвороби. Безоплатно вакцинуватися від правця можуть і діти, і дорослі.

Якщо ж людина перехворіла на правець, їй все одно необхідно вакцинуватися. Після цієї хвороби імунітет швидко минає і є ймовірність повторного зараження.

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Старі і нові обличчя: хто балотуватиметься до Верховної Ради у 117 окрузі Львова?
Вероніка РОЙ
Старі і нові обличчя: хто балотуватиметься до Верховної Ради у 117 окрузі Львова?

У 117 окрузі, який охоплює Галицький, Франківський райони та частину Шевченківського району Львова, ЦВК зареєструвала 15...

Чортова дюжина на окрузі №116. Кого обирає Залізничний та Шевченківський райони Львова
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Чортова дюжина на окрузі №116. Кого обирає Залізничний та Шевченківський райони Львова

Нардепи, орлиця, вартовий, забудовник… Львівський портал публікує список 13-ти кандидатів на окрузі №116, де обирають св...

Спуститися з Евересту. Історія третьої українки, яка підкорила найвищу точку світу
Вероніка РОЙ
Спуститися з Евересту. Історія третьої українки, яка підкорила найвищу точку світу

8 848 метрів над рівнем моря, надзвичайно сильний холод, сніг та лавини. Мова йде про вершину, яку часто називають горою...

Знайшов протермінований товар – отримай його трикратну вартість
Анастасія Пиж
Знайшов протермінований товар – отримай його трикратну вартість

Літня спека несе нам одразу кілька серйозних загроз. Окрім теплового удару та традиційних для цієї пори року сонячних оп...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...