У Кам‘янка-Бузькому районі вантажівка зіткнулась із ВАЗом. Загинула 7-річна дівчинка

Сьогодні, 22 серпня, орієнтовно о 17:00 год. на трасі Львів — Луцьк в селі Колоденці Кам’янка-Бузького району сталась аварія, у якій загинула дитина. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як встановити поліцейські, вантажівка ДАФ, якою керував 41-річний мешканець Рівненщини, зіткнулася з автомобілем ВАЗ-2101 під керування 49-річного жителя Кам’янка-Бузького району. Після зіткнення легковик з’їхав в кювет.

Від отриманих травм пасажирка ВАЗу, 7-річна донька водія, загинула на місці події. Самого водія та його 34-річну дружину із травмами доставили у лікарню.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) ККУкраїни. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі всі деталі події встановлюються, триває розслідування.