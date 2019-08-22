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У День Незалежності під час фестивалю у Буську спечуть 28 короваїв

Ольга Денисяка

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У суботу, 24 серпня, у Буську відбудеться фестиваль короваїв. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

З нагоди 28-річниці Незалежності України  учасники фестивалю планують спекти 28 короваїв. Організатори розповідають, що кожен виріб буде унікальним. Після презентації короваїв, кожен відвідувач фестивалю зможе почастувати смаколики.

Також відбудеться концерт, де презентують приблизно три десятки номерів художньої самодіяльності.

Початок фестивалю о 17 годині.

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