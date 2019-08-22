ОСТАННІ НОВИНИ

Працівницям фабрики Рущишина два місяці не виплачують зарплату

Андрій Котенський

|

У Золочеві другий день поспіль не вщухають пікети працівниць місцевої швейної фабрики, яким заборгували заробітну плату за два місяці. Про це повідомляє видання «Золочів.нет».

 

Близько 30 швей ВАТ «Золочівська швейна фабрика» вийшли з пікетом під стінами фабрики. Вони обурюються, що роками сумлінно працювали на фабрику. Їхня продукція вийшла на ринки ЄС, але підприємство при цьому боргує їхню мізерну зарплату.

«На фабриці залишилися лише найдосвідченіші працівники, які працюють роками. Ми отримуємо менше 7-ми тисяч гривень, проте й ці гроші почали затримувати вже два місяці, і коли буде наша зарплата, невідомо. Також невідомо, чи власник фабрики знає про нашу ситуацію, бо нам навіть пригрозили звільненням через протест і навіть кажуть, що через зміну керівництва на всіх очікує скорочення», – обурюється одна із жінок.

Як відомо, підприємство належить відомому бізнесменові та громадському діячеві Ярославу Рущишину, який на позачергових виборах до парламенту здобув мандат нардепа.

У коментарі Львівському порталу Ярослав Рущишин підтвердив інформацію про невиплату зарплати на швейній фабриці. За його словами, така ситуація склалася через заборгованість з боку замовників.

«Ми очікуємо на кошти від замовника, які мають розрахуватися за вже надані послуги. Партнерів вже запрошено на зустріч до Львова, щоб обговорити деталі цієї ситуації, бо не можна так мучити людей», – повідомив Яррослав Рущишин.

Водночас на уточнююче запитання кореспондента Львівського порталу, чи загрожує працівникам фабрики звільнення, Ярослав Рущишин зазначив: «Про розпуск фабрики не йдеться».

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи
Омелян ШЕВЧУК
Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи

Про такий виступ на стадіоні мріє кожен співак. Величезна сцена довжиною 49 метрів, ультрасучасні світло та звук, яскрав...

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини
Омелян ШЕВЧУК
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) в Україні. Увесь процес супроводжувався т...

«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни
Ольга ФУЧИК
«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни

Ось уже минула перша половина року. Протягом цього часу багато чого змінилося. Ми обрали нового президента та новий парл...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...