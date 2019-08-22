Працівницям фабрики Рущишина два місяці не виплачують зарплату

У Золочеві другий день поспіль не вщухають пікети працівниць місцевої швейної фабрики, яким заборгували заробітну плату за два місяці. Про це повідомляє видання «Золочів.нет».

Близько 30 швей ВАТ «Золочівська швейна фабрика» вийшли з пікетом під стінами фабрики. Вони обурюються, що роками сумлінно працювали на фабрику. Їхня продукція вийшла на ринки ЄС, але підприємство при цьому боргує їхню мізерну зарплату.

«На фабриці залишилися лише найдосвідченіші працівники, які працюють роками. Ми отримуємо менше 7-ми тисяч гривень, проте й ці гроші почали затримувати вже два місяці, і коли буде наша зарплата, невідомо. Також невідомо, чи власник фабрики знає про нашу ситуацію, бо нам навіть пригрозили звільненням через протест і навіть кажуть, що через зміну керівництва на всіх очікує скорочення», – обурюється одна із жінок.

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Як відомо, підприємство належить відомому бізнесменові та громадському діячеві Ярославу Рущишину, який на позачергових виборах до парламенту здобув мандат нардепа.

У коментарі Львівському порталу Ярослав Рущишин підтвердив інформацію про невиплату зарплати на швейній фабриці. За його словами, така ситуація склалася через заборгованість з боку замовників.

«Ми очікуємо на кошти від замовника, які мають розрахуватися за вже надані послуги. Партнерів вже запрошено на зустріч до Львова, щоб обговорити деталі цієї ситуації, бо не можна так мучити людей», – повідомив Яррослав Рущишин.

Водночас на уточнююче запитання кореспондента Львівського порталу, чи загрожує працівникам фабрики звільнення, Ярослав Рущишин зазначив: «Про розпуск фабрики не йдеться».