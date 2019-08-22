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Поляк та українець тричі намагалися дати хабарі прикордонникам

Ольга Денисяка

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Вчора на кордонах з Польщею двоє чоловіків пропонували хабарі прикордонникам. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівського прикордонного загону.

 

У першому випадку в пункті пропуску «Рава-Руська» українець пропонував 50 злотих за незаконний перетин кордону.

Згодом у «Грушеві» громадянин Польщі, в якого вийшов термін дії « Зеленої карти», намагався дати хабар прикордоннику 500 та 200 грн.

В діях порушників вбачаються ознаки адміністративного правопорушення передбачені ст.369 ККУ «Пропозиція щодо надання неправомірної вигоди», по даних фактах було повідомлено працівників Національної поліції.

Фото: прикордонників

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