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Військовий оркестр Академії сухопутних військ біля Ратуші вітатиме львів’ян з Днем Незалежності святковим концертом

Вероніка Рой

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У День Незалежності військовий оркестр Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного на площі Ринок влаштує для львів’ян святковий концерт. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Концерт триватиме з 18.00 до 19.00 год. У програмі: патріотичні українські пісні у виконанні військового оркестру та вокальної групи, українські народні танці в сучасній обробці від балетної групи, на завершення — шоу-дефіле «Карпатські візерунки».

Виступ військового оркестру відбудеться під керівництвом начальника оркестру — військового диригента, підполковника Богдана Катриняка.

З детальною програмою святкування Дня Незалежності у Львові можна ознайомитися за посиланням.

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