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На Дрогобиччині стартував ремонт дороги Новошичі – Ріпчиці

Вероніка Рой

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На Дрогобиччині розпочали ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення Новошичі – Ріпчиці. Про це інформує пресслужба Львівської ОДА з посиланням на департамент дорожнього господарства, транспорту та зв’язку.

 

«Розпочато роботи з ремонту мостів на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення С 140428 Новошичі – Ріпчиці між населеними пунктами с. Ріпчиці – с. Літиня, що в Дрогобицькому районі», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, підрядною організацією ТзОВ «РБП ТРАНС-МОСТ» буде відремонтовано чотири мостові переходи на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення С 140428 Новошичі – Ріпчиці: км 27+024, км 27+326, км 26+410, км 26+714.

Зазначимо, що роботи виконуються за рахунок коштів державного дорожнього фонду.

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