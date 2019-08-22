На Дрогобиччині стартував ремонт дороги Новошичі – Ріпчиці

На Дрогобиччині розпочали ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення Новошичі – Ріпчиці. Про це інформує пресслужба Львівської ОДА з посиланням на департамент дорожнього господарства, транспорту та зв’язку.

«Розпочато роботи з ремонту мостів на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення С 140428 Новошичі – Ріпчиці між населеними пунктами с. Ріпчиці – с. Літиня, що в Дрогобицькому районі», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, підрядною організацією ТзОВ «РБП ТРАНС-МОСТ» буде відремонтовано чотири мостові переходи на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення С 140428 Новошичі – Ріпчиці: км 27+024, км 27+326, км 26+410, км 26+714.

Зазначимо, що роботи виконуються за рахунок коштів державного дорожнього фонду.