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Мешканці новобудови на Кульпарківській, які просиділи в ліфті шість годин, подадуть у суд

Наталя Дуляба

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У середу, 21 серпня, через відсутність електропостачання мешканці новобудови на вул. Кульпарківській просиділили більше шести годин у ліфті. Приватна компанія, яка обслуговує будинок, не змогла забезпечити резервне живлення і визволити з нього людей. Відтак обурені львів’яни звертатимуться до суду. До судового позову долучиться й міська рада Львова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

 

«Львівська міська рада обурена ситуацією, що виникла, та звернулася до керівництва ПАТ «Львівобленерго» вжити всіх необхідних заходів для забезпечення справної роботи електричного обладнання та унеможливлення відсутності електропостачання у будинках протягом тривалого часу», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через відсутність світла на вул. Кульпарківській у «ліфтовий полон»  потрапили чотири людини та собака. Приватна компанія, що обслуговує новобудову, не змогла знайти генератор, тож людям довелося просидіти більше шести годин зачиненими. Ніхто із них не постраждав.

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