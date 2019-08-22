Мешканці новобудови на Кульпарківській, які просиділи в ліфті шість годин, подадуть у суд

У середу, 21 серпня, через відсутність електропостачання мешканці новобудови на вул. Кульпарківській просиділили більше шести годин у ліфті. Приватна компанія, яка обслуговує будинок, не змогла забезпечити резервне живлення і визволити з нього людей. Відтак обурені львів’яни звертатимуться до суду. До судового позову долучиться й міська рада Львова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.
«Львівська міська рада обурена ситуацією, що виникла, та звернулася до керівництва ПАТ «Львівобленерго» вжити всіх необхідних заходів для забезпечення справної роботи електричного обладнання та унеможливлення відсутності електропостачання у будинках протягом тривалого часу», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, через відсутність світла на вул. Кульпарківській у «ліфтовий полон» потрапили чотири людини та собака. Приватна компанія, що обслуговує новобудову, не змогла знайти генератор, тож людям довелося просидіти більше шести годин зачиненими. Ніхто із них не постраждав.
Наталя Дуляба