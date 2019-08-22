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Львів’ян кличуть в Академію сухопутних військ на день відкритих дверей

Ольга Денисяка

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24 серпня, у День Незалежності України, в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбудеться день відкритих дверей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Академії сухопутних військ.

 

У день відкритих дверей гості зможуть відвідати навчальний заклад, ознайомитись зі зразками озброєння та військової техніки, якими оснащені Збройні сили України, та поспілкуватись із захисниками Батьківщини.

Початок – о 14:00 год. за адресою: м. Львів, вул. Героїв Майдану, 32.

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