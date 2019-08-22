ОСТАННІ НОВИНИ

Другу частину вулиці Замарстинівської для транспорту відкриють у вівторок

Вероніка Рой

|

Із 27 серпня для проїзду транспорту відкриють наступну частину вул. Замарстинівська, а саме —  ділянку до вул. Циганівка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як зазначив заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий, дорога залишиться у тих відстанях, у яких була до ремонту. Також вона буде вимощена бруківкою.

«З вівторка, 27 серпня, для проїзду транспорту буде відкрито наступну ділянку на вул. Замарстинівська, а саме — ділянку до вул. Циганівка. Для відкриття все готово, однак бетон має відстоятися, щоб автомобілі могли рухатися без загрози для покриття. Цю ділянку ми планували відкрити швидше, однак заміна колектора відбувається з певними затримками через близьку відстань до будинків. На цій вулиці знаходяться будинки старої забудови з недостатньо міцним фундаментом, тому підрядник повинен виконувати роботи обережно», — повідомив Андрій Білий.

Нагадаємо, 15 липня для транспорту відкрили першу ділянку вулиці Замарстинівської.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи
Омелян ШЕВЧУК
Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи

Про такий виступ на стадіоні мріє кожен співак. Величезна сцена довжиною 49 метрів, ультрасучасні світло та звук, яскрав...

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини
Омелян ШЕВЧУК
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) в Україні. Увесь процес супроводжувався т...

«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни
Ольга ФУЧИК
«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни

Ось уже минула перша половина року. Протягом цього часу багато чого змінилося. Ми обрали нового президента та новий парл...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...