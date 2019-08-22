Другу частину вулиці Замарстинівської для транспорту відкриють у вівторок

Із 27 серпня для проїзду транспорту відкриють наступну частину вул. Замарстинівська, а саме — ділянку до вул. Циганівка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як зазначив заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий, дорога залишиться у тих відстанях, у яких була до ремонту. Також вона буде вимощена бруківкою.

«З вівторка, 27 серпня, для проїзду транспорту буде відкрито наступну ділянку на вул. Замарстинівська, а саме — ділянку до вул. Циганівка. Для відкриття все готово, однак бетон має відстоятися, щоб автомобілі могли рухатися без загрози для покриття. Цю ділянку ми планували відкрити швидше, однак заміна колектора відбувається з певними затримками через близьку відстань до будинків. На цій вулиці знаходяться будинки старої забудови з недостатньо міцним фундаментом, тому підрядник повинен виконувати роботи обережно», — повідомив Андрій Білий.

Нагадаємо, 15 липня для транспорту відкрили першу ділянку вулиці Замарстинівської.