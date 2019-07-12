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В понеділок для транспорту відкриють першу ділянку Замарстинівської

Вероніка Рой

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З понеділка, 15 липня, для проїзду транспорту буде відкрита перша ділянка вулиці Замарстинівської— від вул. Липинського до вул. Малинова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Повністю завершений ремонт на ділянці вул. Замарстинівської: від вул. Липинського до вул. Малинової. Тому з понеділка цей відрізок дороги буде відкрито для проїзду транспорту. Працюємо далі. До кінця року вул. Замарстинівська буде відремонтована», — повідомив заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий.

Фото: ЛМР

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