В понеділок для транспорту відкриють першу ділянку Замарстинівської

З понеділка, 15 липня, для проїзду транспорту буде відкрита перша ділянка вулиці Замарстинівської— від вул. Липинського до вул. Малинова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Повністю завершений ремонт на ділянці вул. Замарстинівської: від вул. Липинського до вул. Малинової. Тому з понеділка цей відрізок дороги буде відкрито для проїзду транспорту. Працюємо далі. До кінця року вул. Замарстинівська буде відремонтована», — повідомив заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий.

Фото: ЛМР