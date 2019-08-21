Як у Славському відзначатимуть День Незалежності: програма

Вже у цю суботу, 24 серпня, Україна відзначатиме вже 28 річницю своєї незалежності. Відтак у святкові вихідні Славське запрошує мешканців та гостей Львівщини відзначити День Незалежності разом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.
У межах заходу 24 та 25 серпня передбачено урочисті заходи, святковий концерт, а на діток чекатиме окрема розважальна програма.
Програма заходів
24 серпня
12:30 – 13:00 – урочисті заходи приурочені до Дня Незалежності України (за участі ветеранів АТО та ООС)
13:00 – 17:00 – Кубок з футболу до Дня Незалежності України;
17:30 – 21:00 – Святковий концерт:
- 17:30 – Виступ місцевих колективів;
- 20:30 – виступ гурту Cover Jam (м. Львів);
- 21:30 – виступ гурту VASYAYAN (м. Київ);
- 22:30 – DJ X-RAY (м. Львів).
Для любителів активного відпочинку впродовж дня діятиме розважальна програма для дітей та молоді від Спортивного клубу «Манівці».
25 серпня
17:00 – «Карпатські ігри горців» за участі Василя Вірастюка (показові тренування з тхеквондо та виступи місцевих колективів).
Дізнатися більше інформації про подію можна за посиланням.
Фото: ЛОДА
Вероніка Рой