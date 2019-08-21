Як у Славському відзначатимуть День Незалежності: програма

Вже у цю суботу, 24 серпня, Україна відзначатиме вже 28 річницю своєї незалежності. Відтак у святкові вихідні Славське запрошує мешканців та гостей Львівщини відзначити День Незалежності разом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

У межах заходу 24 та 25 серпня передбачено урочисті заходи, святковий концерт, а на діток чекатиме окрема розважальна програма.

Програма заходів

24 серпня

12:30 – 13:00 – урочисті заходи приурочені до Дня Незалежності України (за участі ветеранів АТО та ООС)

13:00 – 17:00 – Кубок з футболу до Дня Незалежності України;

17:30 – 21:00 – Святковий концерт:

17:30 – Виступ місцевих колективів;

20:30 – виступ гурту Cover Jam (м. Львів);

21:30 – виступ гурту VASYAYAN (м. Київ);

22:30 – DJ X-RAY (м. Львів).

Для любителів активного відпочинку впродовж дня діятиме розважальна програма для дітей та молоді від Спортивного клубу «Манівці».

25 серпня

17:00 – «Карпатські ігри горців» за участі Василя Вірастюка (показові тренування з тхеквондо та виступи місцевих колективів).

Дізнатися більше інформації про подію можна за посиланням.

Фото: ЛОДА