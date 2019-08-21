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У Львові невакциновані діти зможуть ходити на навчання у школи та садки

Вероніка Рой

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У школах Львова та дошкільних навчальних навчальних закладах допускатимуть до занять дітей, котрі не мають щеплень. Про це у коментарі Львівському порталу повідомила начальниця управління освіти Львівської міської ради.

 

За її словами, за нормативними документами не можна заборонити невакцинованим дітям відвідувати навчання у школі чи садку.

«Є чітко визначений перелік документів, які повинна принести дитина для того, аби її зарахували у заклад освіти. Якщо є медична довідка, яка видана лікарем, то чому директор повинен цю дитину не допускати до навчання. Адже є чіткий перелік документів. Також на даний час накази усіх керівників навчальних закладів про зарахування дітей – видані. Звісно, у випадку, якщо буде виникати епідемситуація, то ми будемо розглядати це на комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Для того, щоб прийняти рішення, чи допускати таких дітей до навчання», – сказала вона.

Також Зоряна Довганик уточнила, що у випадку, якщо у дитини не буде медичної довідки, то тоді її буде не допущено до навчального процесу. При подачі документів у школу необхідна довідка форми №086 о, яку видає сімейний лікар.

«Щодо переводу невакцинованої дитини на індивідуальну форму навчання, то є чіткий перелік випадків, відповідно, за якими діти можуть так здобувати освіту. Але ніде не написано, що якщо дитина невакцинована, то вона може здобувати освіту дистанційно чи на сімейній формі навчання», – пояснила вона.

Також начальниця управління освіти додала, що серед дітей помітно зріс рівень вакцинації.

Зазначимо, раніше Міністерство освіти і науки України та Міністерство охорони здоров’я закликали батьків до 1 вересня зробити дітям усі необхідні за Національним календарем щеплення. Та повідомили, що невакциновані діти, за винятком тих, які мають медичні протипоказання до вакцинації, не зможуть відвідувати дитячі садки та школи з іншими учнями.

Та рекомендували перевести дітей, котрі не мають щеплень на альтернативну форму навчання, наприклад, дистанційну чи індивідуальну.

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