У Міносвіти та МОЗ нагадують: невакцинованих дітей не допускатимуть в школи і садки

Батьків закликають до 1 вересня зробити дітям усі необхідні за Національним календарем щеплення. Адже невакциновані діти, за винятком тих, які мають медичні протипоказання до вакцинації, не зможуть відвідувати дитячі садки та школи з іншими учнями. Про це йшлося сьогодні, 14 серпня, під час пресконференції в.о Міністра охорони здоров’я Уляни Супрун та Міністра освіти і науки Лілії Гриневич, передає пресслужба Міносвіти.

«Підготовка до школи – це не тільки про те, що треба купити зошити та щоденники. Це, насамперед, про здоров’я. В умовах колективу невакцинованих дітей інфекція поширюється дуже швидко. І саме тому щоразу з початком навчального року кількість хворих на інфекційні хвороби різко зростає. Цього року ми хочемо запобігти цьому заздалегідь. І для цього нам потрібна допомога батьків – вакцинуйте своїх дітей, щоб захистити їх», – розповіла в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун,.

Раніше Верховний суд підтвердив, що садочки і школи мають право не допускати невакцинованих дітей до освітніх закладів.

«Якщо батьки відмовляються від вакцинації, то вони мають право обрати альтернативну форму навчання, наприклад, дистанційну чи індивідуальну. Тобто держава в будь-якому випадку надасть можливість та доступ кожній дитині до шкільної освіти», – зазначила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

Відповідно до календаря щеплень діти до 6 років повинні мати щеплення проти гепатиту В, туберкульозу, кору, паротиту та краснухи, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту та Хіб-інфекції. У 6 років дітям роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця, поліомієліту, кору, краснухи та паротиту.

Якщо в дитини є протипоказання, їй надається відповідна довідка на підставі даних обов’язкового медичного профілактичного огляду дитини за участю лікаря педіатра та інших лікарів-спеціалістів. Рішення про допуск таких дітей до закладів освіти приймає комісія лікарів відповідного лікувально-профілактичного закладу.

Зазначимо, що стаття 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» передбачає, що дітям, які не отримали щеплень за Національним календарем, відвідувати заклади освіти не дозволяється.

Cаме ця норма покликана захистити здоров’я та життя дітей, адже в Україні спостерігається ускладнена епідемічна ситуація та вже два роки триває спалах кору. Перебування нещеплених дітей в організованих колективах створює ризик виникнення спалахів інфекційних хвороб, що є загрозою для життя та здоров’я не лише учнів, а й членів їхніх сімей та працівників закладів освіти.