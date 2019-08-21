У Кам’янка-Бузькій «ВАЗ» збив 72-річну бабусю

У Кам’янка-Бузькій 41-річний чоловік на автомобілі «Жигулі» збив 72-річну жінку. Про це Львівському порталу повідомили у Нацполіції у Львівщини.

Як повідомляють у поліції, до них 20 серпня о 08.50 надійшла інформація про автопригоду, яка сталася у райцентрі.

Правоохоронцями було встановлено, що водій автомобіля «ВАЗ 2110», 41-річний місцевий мешканець, здійснив наїзд на 72-річну пенсіонерку. Травмована жінка з переломом ключиці була доставлена в лікарню.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Максимальне покарання, передбачене статтею, – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Досудове розслідування триває.