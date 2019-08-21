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Оприлюднено рейтинг найкращих шкіл Львівщини за підсумками ЗНО

Вероніка Рой

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Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Львівської області, що посіли найвищі місця у рейтингу навчальних закладів України за підсумками ЗНО 2019 року, передає Львівський портал.

 

Відтак у ТОП-10 найкращих загальноосвітніх закладів Львівщини увійшли:

  • Угерська середня ЗОШ І-ІІІ ст. Стрийського району Львівської області;
  • Дрогобицька гімназія імені Богдана Лепкого Дрогобицької міськради Львівської області;
  • Дрогобицький ліцей Дрогобицької міськради Львівської області при Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка;
  • Новояворівський НВК «ЗОШ ІІ ст. – ліцей» Яворівської райради Львівської області;
  • Опорний заклад «Рудківська середня ЗОШ І-ІІІ ст. імені Володимира Жеребного Самбірського району Львівської області»;
  • Рава-Руська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Жовківської райради;
  • Бродівська спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №2 з вивченням англійської мови з 1 класу Бродівської райради Львівської області;
  • Червоноградська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №8 Червоноградської міськради Львівської області;
  • Меденицька середня ЗОШ І-ІІІ ст. Дрогобицького району;
  • Яворівська гімназія ім.Осипа Маковея Яворівської райради Львівської області

Переглянути рейтинг та бали інших шкіл Львівської області можна тут.

Зазначимо, що у якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2019 році.

«Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Львівський портал повідомляв, що Львівський фізико-математичний ліцей очолив рейтинг кращих шкіл України за результатами ЗНО.

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