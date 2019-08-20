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Львівський фізико-математичний ліцей очолив рейтинг кращих шкіл України за результатами ЗНО

Вероніка Рой

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В Україні складено рейтинг ТОП-200 загальноосвітніх шкіл України за підсумками зовнішнього незалежного оцінювання  2019 року. Перше місце у ньому посів Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка. Про це інформує ресурс Освіта.ua, який безпосередньо і складав рейтинг.

 

Як повідомляється, в якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2019 році.

«Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи», – йдеться у повідомленні.

Перше місце у рейтингу ТОП-200 навчальних закладів України за результатами ЗНО посів Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка.Зазначимо, що у 2018 році він також посів перше місце серед шкіл України за підсумками ЗНО.

Також  у ТОП-10 потрапили навчальні заклади Києва, Дніпра, Харкова та Івано-Франківська.

У ТОП-20 потрапила Львівська академічна гімназія при Національному університеті «Львівська політехніка».

Фото: www.lpml.com.ua

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